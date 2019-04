Reeducandos receberam o direito de assistir ao espetáculo com autorização judicial

DA REDAÇÃO



Reeducandos da unidade prisional de Cáceres (a 200 km de Cuiabá) participaram de mais um projeto da área de cultura e turismo desenvolvido pela prefeitura do município. Desta vez, eles construíram a cidade cenográfica para a encenação da Paixão de Cristo, realizada no último fim de semana na praça de eventos da cidade.

O evento reuniu aproximadamente três mil pessoas e teve um espaço construído especialmente para contar a história da paixão e morte de Jesus, com 85 metros de cenário, 150 atores, em uma hora e meia de duração.

Os reeducandos receberam o direito de assistir ao espetáculo, com autorização judicial. Diretor da unidade prisional, Welton Ribeiro explica que a parceria com a prefeitura inclui diversas atividades para ao reeducandos ao longo do ano, como o trabalho na área de serviços urbanos e também a confecção das decorações da cidade para o Festival de Pesca e Natal.

"Uma série de atividades desenvolvidas pela unidade permite a qualificação dos reeducandos, além de outras parcerias firmadas com a unidade prisional, empresas e o poder público de Cáceres, como o emprego de mão de obra em atividades da prefeitura e de empresas da cidade”.

A Secretaria Municipal de Turismo e Cultura organizou o espetáculo em parceria com a equipe do Grupo de Oração Santa Terezinha da Catedral São Luiz de Cáceres. O evento teve o apoio do Sistema Penitenciário, Conselho da Comunidade e Primeira Vara Criminal da Comarca de Cáceres.

“Todos os atores foram voluntários, num esforço muito grande em ensaio e dedicação, durante 30 dias. Graças a Deus levamos para a população um espetáculo de qualidade, num cenário espetacular, digno das grandes produções de cinema”, acentuou Junior.

Com informações da Prefeitura de Cáceres