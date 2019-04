Casal (detalhe) estava em Pálio, que colidiu com carreta em rodovia de MT

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Quatro pessoas morreram na madrugada desta terça-feira (23), em um grave acidente de trânsito na BR-174, próximo a Pontes e Lacerda (a 448 km de Cuiabá). As vítimas foram identificadas como João Maria de Proêncio, de 54 anos; a esposa dele, Luciete Mello Reis; a filha adolescente do casal e a amiga dela, de 15 anos.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a família estava em um veículo Fiat Pálio com placas de Ji-Paraná (RO), que colidiu de frente com uma carreta.

O condutor do veículo de cargas não teve ferimentos e passa bem.

Segundo informações preliminares, a colisão aconteceu quando o motorista do Pálio tentou realizar uma ultrapassagem indevida em faixa contínua.

Os quatro ocupantes do carro morreram na hora. Eles são naturais de Ji-Paraná, para onde os corpos serão encaminhados.

Com o impacto, o Pálio ficou completamente destruído e a pista precisou ser interditada temporariamente.

Apesar do relato, as causas ainda devem ser investigadas pela Polícia Civil.