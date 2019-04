DA ASSESSORIA



Última etapa da graduação em Medicina, o Internato Médico é a fase em que o estudante tem contato direto com o dia a dia da profissão. O curso de Medicina do Univag - Centro Universitário de Várzea Grande oferece uma diversificação de campos de estágios, com a Clínica Integrada própria e por meio de convênios.

A excelência do ensino é colocada em prática no Internato Médico, que permite ao aluno uma capacitação e formação médica diferenciada. Essa prática funciona em rodízios, cada um deles com duração de oito semanas, sendo 80% delas práticas e 20% atividades teóricas.

O curso de Medicina Univag possui convênios com os melhores hospitais do estado para a prática do Internato. Entre eles estão o Hospital Santa Casa, Hospital e Maternidade Santa Helena, Hospital de Câncer de Mato Grosso, Pronto-Socorro de Várzea Grande, Hospital Metropolitano, UPA do Ipase e a Clínica do Univag.

O coordenador do curso de Medicina, professor Dr. Paulo Nogueira, explica que o aluno tem oportunidade de treinamento em estágios nas áreas básicas e específicas do conhecimento médico com variedade de patologias que possibilita entender o processo saúde-doença.

“As parcerias e convênios que o curso de Medicina do Univag possui com essas unidades hospitalares e complexos assistenciais apresentam plenas condições para a formação do estudante e favorece práticas muito diferenciadas à sua capacitação médica", garante Dr. Paulo.

No Hospital e Maternidade Santa Helena, os alunos atuam desde o pré-natal ao parto, recepcionando os recém-nascidos e compreendendo toda a peculiaridade do paciente pediátrico. No Hospital Metropolitano acompanham pacientes ortopédicos, clínicos e cirúrgicos operados, além do treinamento semiológico necessário. O Hospital do Câncer agrega a formação clínica nas áreas de cirurgia geral e clínica médica. Já no Pronto Socorro de Várzea Grande o aluno atua no atendimento ao politraumatizado, atendimento pediátrico e clínico nas urgências.

Novas áreas foram inseridas no Internato Médico, saúde mental e geriatria, sendo um diferencial na formação do curso de Medicina do Univag. "Essas competências acrescentam conhecimentos, habilidades e atitudes no manejo aos pacientes atendidos no CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, Lar dos Idosos e Ambulatórios no campus do Univag", afirma o coordenador.

Para permitir prestação de serviços e apoio à família da pessoa com deficiência, o curso de Medicina iniciou atendimento médico na APAE-Cuiabá, orientando os alunos sobre a importância do diagnóstico e a inclusão da pessoa com deficiência intelectual e múltipla.

"Importante ressaltar que todos os campos de estágios estão associados com salas para discussão clínica e reuniões, possibilitando aos professores e preceptores a integração entre teoria e prática de ensino", ressalta o coordenador.

E, pensando nesse diferencial, com apoio da Secretaria Estadual de Saúde, o Univag estabeleceu convênio com o MT-Hemocentro no atendimento pediátrico nas patologias que envolvem a hemoterapia e a hematologia pediátrica.

Vestibular Medicina

Estão abertas as inscrições para o vestibular de Medicina do Univag para ingresso no segundo semestre de 2019. O curso de Medicina do Univag está entre os melhores do Brasil, com nota máxima (5) na avaliação Conceito de Curso do Ministério da Educação (MEC).

A prova do processo seletivo acontecerá no dia 19 de maio (domingo), das 13h30 às 18h, horário local, no campus do Univag, bloco D, localizado na Avenida Dom Orlando Chaves, nº 2655, bairro Cristo Rei, em Várzea Grande.

São 60 vagas para período integral. Os candidatos podem se inscrever no site da Vunesp,www.vunesp.com.br e do Univag, www.medicinaunivag. com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 280.

Faça Medicina na melhor instituição de ensino de Mato Grosso. Venha para o Univag!

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (65) 3688-6006.