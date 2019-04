DA ASSESSORIA



O grupo Flor Ribeirinha se apresentará gratuitamente neste sábado (27), no Shopping Popular, em Cuiabá. A atração de dança folclórica faz parte da programação em comemoração aos 24 anos da entidade em consonância com o tricentenário da Capital.

O público poderá conferir o show em dois horários – um às 10h e outro às 15h –, no Espaço Cultural do shopping, localizado no piso superior. O evento conta com o apoio da Dona do Lar.

Idealizada e fundada por Domingas Leonor da Silva, a Associação Cultural Flor Ribeirinha trabalha há mais de 25 anos no resgate, manutenção, proteção e difusão da cultura popular – principalmente, o siriri e o cururu.

Em 2017, o grupo venceu o Festival Internacional de Arte e Cultura, realizado em Istambul (Turquia), com o espetáculo “Mato Grosso Dançando o Brasil”, que levou para a beleza da cultura cuiabana para o mundo.

SERVIÇO

O quê: Grupo Flor Ribeirinha se apresenta no Shopping Popular

Quando: neste sábado (27.04), às 10h e às 15h

Onde: no Espaço Cultural, localizado no piso superior, do Shopping Popular em Cuiabá