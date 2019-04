Empresa decidiu apoiar evento para incentivar prática do esporte em Sinop

DA ASSESSORIA



A Sinop Energia, concessionária da Usina Hidrelétrica (UHE) Sinop, é patrocinadora do 1º Torneio de Tênis do Agronegócio e da 1ª Etapa Estadual da Academia Sinop Tênis, os quais estão integrados ao Circuito Matogrossense de Tênis 2019.

O evento começou na quinta-feira (25) e segue até domingo (28) com a participação de atletas profissionais e amadores de várias cidades do estado de Mato Grosso. A premiação, considerada inédita no estado, será de R$ 20.000,00 em dinheiro.

O diretor presidente da Sinop Energia, Jean-Christophe Delvallet, que também é praticante da modalidade esportiva, disse que a empresa decidiu apoiar o evento como forma de incentivar o esporte da região e contribuir com a evolução dos atletas.

“Fiquei muito feliz ao saber da procura das pessoas pelo esporte, o tênis é uma modalidade incrível, proporciona inúmeros benefícios para o corpo e para a mente, portanto, nada mais justo que estimular a sua prática na região onde a Usina Sinop está sendo implantada”, declarou.

Para o diretor de Meio Ambiente da Sinop Energia, Ricardo Padilha, o esporte de uma forma geral está presente na vida da maioria dos brasileiros, sejam daqueles que o acompanham pela mídia ou aqueles que o praticam diariamente.

Além de entreter, melhora a qualidade de vida das pessoas e promove a educação, fundamental para o crescimento de um país.

“Nosso objetivo, com este apoio ao torneio, é estimular a procura pela modalidade e valorizar os atletas que estão participando”, explicou.

“O evento está sendo possível em razão do apoio da Sinop Energia, que acredita no nosso trabalho e vê o incentivo à prática do tênis como uma excelente contribuição social para a qualidade de vida e saúde das pessoas”, disse a sócio proprietária da Academia Sinop Tênis, Fabiane de Paula Maio.

“Agradecemos imensamente o apoio e esperamos, com muito trabalho e dedicação na realização do evento, atender às expectativas do Empreendimento”, completou.

Jogos do torneio

De acordo com a sócio proprietária da Academia Sinop Tênis, Fabiane de Paula Maio, a realização do torneio cria um ambiente empolgante para os participantes e para o público, pois proporciona a realização de partidas bastante disputadas que emocionam a todos.

Quem quiser acompanhar os jogos in loco pode se dirigir até à Av. André Maggi, nº 3715 ou assistir pelos canais na internet através dos links: https://youtu.be/dcAR6SBD1D0 e https://youtu.be/Cl2RAyV55Os, a partir das 14h30.