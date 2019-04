DA REDAÇÃO



O Conselho Deliberativo da Agência Municipal de Regulação dos Serviços Público Delegados de Cuiabá (Arsec) aprovou, na última sexta-feira (26), uma revisão tarifária do transporte coletivo praticado em Cuiabá. Com a mudança, a passagem deve subir de R$ 3,85 para R$ 4,10.

Este era o valor que estava sendo cobrado em janeiro de 2019. Em fevereiro, contudo, a Justiça determinou que a passagem voltasse a seu preço antigo, de R$ 3,85.

Segundo a Prefeitura de Cuiabá, a manutenção desta medida fez com que o lançamento da licitação do transporte coletivo fosse adiado, uma vez que os estudos de viabilidade econômica que compõe o edital consideram o preço de R$ 4,10.

O diretor-presidente da Arsec, Alex Oliveira, afirmou que a decisão será publicada pela Agência, que vai informar ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-MT) sobre o cumprimento da determinação de se refazer os cálculos.

De acordo com ele, no cálculo feito pela Arsec, que definiu o novo valor, foi considerada a redução do ISSQN municipal.

“Se essa nova tarifa vai entrar em vigência ou não, depende da avaliação do Tribunal de Contas. Cumprimos a nossa obrigação, que era fazer a revisão e submetê-la ao Conselho”, disse



Vai e vem



O TCE homologou medida cautelar que suspendeu o aumento da tarifa do transporte público em Cuiabá, dando a Arsec o prazo 15 dias para apresentação de um estudo sobre o valor cobrado na Capital.

A decisão de 26 de fevereiro, assinada pelo conselheiro Luiz Carlos Pereira, também determinou que a tarifa voltasse para R$ 3,85 até que fosse apresentado o estudo.



De autoria do vereador Diego Guimarães e quatro outros vereadores, o documento protocolizado perante o TCE aponta que o aumento no valor cobrado dos passageiros, concedido pela prefeitura no início deste mês, é irregular uma vez que as empresas tiveram uma diminuição de 3% no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).