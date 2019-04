Uma das lojas será no Bairro CPA e a outra no Shopping Goiabeiras

DA REDAÇÃO



Cuiabá está na rota de investimentos do Grupo Calcenter Centro-Oeste Calçados. Nesta quinta-feira, dia 2 de maio, o grupo inaugura duas lojas Studio Z, que se reformularam e trazem uma proposta mais moderna, fashionista, unindo preços atraentes e facilidade na hora da compra.

A unidade instalada no bairro CPA foi totalmente reformulada seguindo a tendência dos novos projetos arquitetônicos da marca. “São 1.600 m² de área construída para propiciar a experiência de uma compra com mais liberdade, tranquilidade e facilidades em negociação”, pontua a gerente de marketing do grupo, Carolina Favero Regadas.

Já a loja instalada no bairro Duque de Caxias migra da avenida Lava Pés para o segundo piso do Goiabeiras Shopping em mais de 800 m². O diferencial no conceito arquitetônico das novas lojas é a estrutura mais despojada e clean, inspirada nas lojas mais descoladas do mundo da moda, que vai proporcionar mais conforto e experiência diferenciada aos clientes. As duas obras envolveram investimentos de mais de R$ 6 milhões e reafirmam o compromisso do grupo em continuar a investir no Estado.

A estratégia do Grupo Calcenter Calçados Centro-Oeste foi ampliar a quantidade de lojas STZ, atendendo a demanda do mercado, que buscava inovação e uma nova experiência em consumo. Regadas explica que o conceito de autoatendimento da Studio Z, pioneiro no mercado brasileiro no segmento do varejo de calçados, deu certo e se consolidou como uma fast fashion de calçados.

“Ousamos e inovamos em oferecer milhares de pares de calçados dispostos em gôndolas, sem vendedores, aos nossos clientes. Com esse novo formato, existe mais liberdade para experimentar e depois ir ao caixa”, acrescenta ela.

Considerada uma das maiores redes de calçados de autosserviço, as duas novas lojas Studio Z em Cuiabá marcam o início da temporada de inaugurações, cuja meta é alcançar, até final do ano, 100 lojas espalhadas pelo Brasil. Hoje são 87 unidades, algumas delas com até 2 mil m² e uma média de 600 mil clientes por mês.

“Cuiabá é uma cidade especial para os fundadores do grupo, Mário e Walma Zanatta, pois o negócio começou na cidade vizinha Várzea Grande. Para o grupo, os investimentos na região demonstram esse compromisso com o desenvolvimento econômico do Centro Oeste. A STZ estima um crescimento global de 15%”, afirma a gerente.

De acordo com dados do Ranking das 300 maiores empresas do país, da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo do Brasil, veiculado em agosto de 2016, o Grupo Calcenter ocupa a 29ª posição das maiores empresas do setor de moda, calçados e artigos esportivos do país. O grupo também foi eleito em 2016 como uma das 50 melhores empresas para se trabalhar do Brasil pela Great Place to Work.

Inaugurações

A inauguração das duas lojas será no dia 2 de maio. A tradicional unidade do bairro CPA, localizada na rua Pernambuco, abre suas portas às 9 horas, com 50% de desconto para clientes Calcard e as 100 primeiras pessoas que chegarem na loja ainda ganharão um gift card. Além disso, a ocasião será marcada por música e festa durante todo o dia.

A loja do Goiabeiras Shopping será inaugurada às 11 horas, com 50% de desconto para clientes Calcard e show da dupla sertaneja Denner e Douglas. E as 100 primeiras pessoas que chegarem na loja vão receber um gift card.