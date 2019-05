O boletim de ocorrência de extravios de documentos é a modalidade de registro mais procurada no portal da Delegacia Virtual da Polícia Civil, na internet. O serviço é também o mais buscado nas unidades físicas, mas pode ser feito a qualquer hora do dia pela web, reduzindo filas nas delegacias de polícia.

O boletim de extravio de documento é um serviço assistencial e junto com outros – que não geram investigação -, representa cerca 45% das ocorrências registradas na Polícia Civil. Entre os anos de 2017 a começo de abril 2019, a Delegacia Virtual confeccionou quase 100 mil boletins de extravios de documentos.

“O trabalho é muito célere. O boletim de extravio é simples e o próprio site é auto-explicativo. O comunicante não tem dificuldade”, afirma o delegado Roberto Amorim, que coordena a Central de Ocorrências, unidade que também administra a Delegacia Virtual. “Se gerar alguma dúvida, a própria Delegacia Virtual mantém contato ou por telefone ou pelo próprio email”, completou.

Do ano de 2012 a 2019, foram registradas 354.208 mil ocorrências nas doze modalidades de serviços oferecidos pelo ambiente virtual, que são: furto de celular, exercício ilegal da profissão, ameaça, calúnia, difamação, injúria, constrangimento ilegal, violação de serviços, extravio/ furtos de documentos e objetos, denúncia, desaparecimento de pessoas e o pré-registro).

Pela Delegacia Virtual, o cidadão nas 24 horas do dia ou da semana e em qualquer parte do Estado de Mato Grosso pode fazer o registro de boletins de ocorrências nas 12 tipificações disponíveis. O objetivo e oferecer comodidade, rapidez, sem a necessidade de deslocamento até uma unidade física da Polícia Civil.

A Delegacia Virtual está vinculada a Central de Registros de Ocorrências, na Avenida Tenente Coronel Duarte (Prainha), em Cuiabá. A equipe da unidade virtual é responsável por analisar o preenchimento correto dos campos do boletim, que depois é encaminhado ao email da vítima. Uma cópia também via sistema para a delegacia mais próxima da área, nos casos com tipificação criminal.

O ambiente da Delegacia Virtual registra boletins de ocorrência em três idiomas, português, inglês e espanhol e traz explicações do que é considerado “extravio”, “furto” e “roubo” para que o registro seja confeccionado na modalidade correta. Após o registro pela Delegacia Virtual, o boletim passa por conferência e checagem de informações, que vai garantir se a ocorrência registrada está de acordo com os serviços processados pela unidade virtual e a veracidade de dados prestados pelo usuário.



Os dados devem ser preenchidos pelo comunicante com clareza e com a maior quantidade de informações. O trabalho de verificação das informações é realizado por 13 servidores, divididos em 4 equipes de 2 a 3 pessoas. Depois, o boletim é encaminhado ao email da vítima. Uma cópia também segue, via sistema, para a delegacia mais próxima da área, nos casos com tipificação criminal.

Um dos próximos objetivos da Delegacia Virtual é aumentar o rol de crimes que podem ser registrados pela internet e também o desenvolvimento de um aplicativo de celular, para facilitar ainda mais os registros de boletins de ocorrência, em qualquer hora e lugar, onde a pessoa estiver.

“É importante facilitar os serviços ao cidadão, para que ele não precise gastar com transporte coletivo ou enfrentar trânsito para ir até uma delegacia física e lá perder tempo aguardando o atendimento, sendo que pode fazer com todo o conforto de sua casa. O objetivo é diminuir as filas nas delegacias”, conclui o delegado Roberto Amorim.

Central de Ocorrências

A Central de Ocorrências da Prainha é a principal unidade física destinada aos registros de boletim de ocorrência, em Cuiabá. Pela Delegacia, todos os meses, são registrados mais de 5 mil boletins, sendo que mais da metade é de extravio, cujo ocorrência poderia ter sido feita com toda a comodidade pela internet.

Pela Central de Ocorrências, entre os anos de 2009 e 2019, passaram mais de 460 mil pessoas, totalizando 460.451 boletins de ocorrências confeccionados nesse período. Cerca de 40 a 50% desse número são de ocorrências atípicas, que poderiam ter sido feitas pela internet. Um exemplo claro foi o ano de 2018 em que a unidade registrou 57.173 boletins, dos quais 29.124 eram assistenciais, ocorrências de extravio de documentos, natureza diversa e preservação de direito.

Pré-registro

O pré-registro de boletins de ocorrência é um dos serviços disponibilizados pela Delegacia Virtual disponível no Portal da Segurança Pública - clique AQUI. A ferramenta está em funcionamento desde o final de janeiro de 2016, para facilitar a comunicação de crimes de qualquer natureza.

O pré-registro foi criado para tornar mais rápido a atendimento na Delegacia de Polícia. O cidadão de casa inicia o preenchimento dos dados da ocorrência. No final do preenchimento do formulário é gerado um número de protocolo, para que no prazo de 48 horas o comunicante compareça na Delegacia de Polícia mais próxima de sua casa, para finalizar o boletim de ocorrência e impressão do documento.