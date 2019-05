BRUNA BARBOSA

Um trecho da Avenida 8 de Abril, em Cuiabá, encontra-se interditado desde segunda-feira (29) após o desabamento de parte de uma das encostas laterais do Córrego Mané Pinto. No local, apenas meia pista da avenida continua liberada para o tráfego.

A erosão causada pelo buraco se aproxima do asfalto em alguns pontos da pista e a medida precisou ser tomada para afastar os veículos do córrego, evitando possíveis acidentes.

Reparos na avenida e no córrego estavam previstos no pacote de obras visando à realização da Copa do Mundo de 2014, mas até hoje o projeto não foi concluído.

Síndica de um dos condomínios localizados na região, a moradora Denia Bogado contou ao MidiaNews que este é o segundo desabamento grave que compromete o tráfego de carros na Avenida 8 de Abril.

"Da primeira vez eles chegaram de arrumar, fizeram um serviço 'bem mal feito'. Já tinha desmorado antes e tem outros pedaços do córrego que também estão extremamente comprometidos. A falta de manutenção agrava cada vez mais a situação", contou Denia.

Em 2018, a reportagem esteve no local e constatou rachaduras profundas na extensão do Córrego Mané Pinto. Além disso, as calçadas e as pontes também ostentavam problemas estruturais.

Nesta quinta-feira (2), o MidiaNews voltou a visitar pontos do local que, mesmo depois de um ano, ainda estão com os mesmos problemas.

Próximo ao cruzamento entre as avenidas 8 de Abril e São Sebastião, por exemplo, a calçada já foi "engolida" pelo desmoronamento de uma das laterais do córrego, fazendo com que os pedestres precisem andar no meio-fio, dividindo espaço com veículos.

Rachaduras e desmoronamentos

Segundo Denia, o problema existe no local há anos, antes mesmo das obras de restauração.

"Chegaram a tirar um quebra-molas que tinha na região e o córrego foi desmoronando. Só foram feitos remendos no local, mas a obra nunca teve continuidade. Agora chegou nesse ponto que não dá nem para passar com os carros", disse.

Ainda conforme a síndica, é comum que veículos caiam no córrego. A preocupação dos moradores do entorno é de que a Avenida 8 de Abril e do Córrego Mané Pinto sejam permanentemente comprometidos pelas rachaduras e falta de manutenção correta.

Alair Ribeiro/MidiaNews Outros pontos do Córrego Mané Pinto também estão comprometidos

"É difícil porque é uma via de acesso com bastante mobilidade, então com esse período de chuvas corremos risco diário, já que tudo pode alagar ou desabar a qualquer momento. Vão esperar alguém morrer para resolver tomar providências?", questionou Denia.

Outro lado

Por meio de nota, a Defesa Civil também informou que desde o último ano a Prefeitura de Cuiabá solicita a retomada das obras de canalização do Córrego Mané Pinto por parte do Governo.

A Secretaria Estadual de Infraestrutura, Logística e Obras Públicas (Sinfra), responsável pela obra no local, informou que ainda não há prazo para que os reparos sejam feitos no local.

De acordo com a assessoria da pasta, um projeto emergencial seria colocado em prática pela própria pasta em oito pontos do Córrego Mané Pinto que estão com a estrutura comprometida.

Porém, quando a Justiça suspendeu, em abril deste ano, a rescisão do contrato entre Governo e Engeglobal - empresa contratada para fazer a revitalização do local - a ação ficou comprometida. Agora, cabe à Engeglobal retomar a obra.

Obra "eterna"

O projeto foi inicialmente orçado em R$ 7 milhões e integrava o pacote de melhorias na mobilidade urbana no entorno da Arena Pantanal, palco dos principais jogos da Copa do Mundo de 2014.

Em junho de 2018, o Grupo Engeglobal entrou com pedido de recuperação judicial. A empresa declarou um total de R$ 48,7 milhões em dívidas com 749 credores.

No pedido de recuperação judicial, a empresa se exime de culpa pelos atrasos e diz ter sido vítima de "projetos deficientes, inconsistentes e mal elaborados" que, ao longo da execução das obras, "abalaram a saúde da empresa".

