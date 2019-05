DA ASSESSORIA



O pagamento de contas e a emissão da segunda via das faturas da Águas Cuiabá ficou ainda mais fácil. A partir de agora, todos os clientes terão acesso à plataforma Digi Iguá. Recém-lançada pela Iguá Saneamento, controladora da Águas Cuiabá, a ferramenta possibilita a emissão da segunda via da conta, a cópia do código de barras e o pagamento online com o cartão de crédito, oferecendo mais comodidade para o cliente, que poderá fazer tudo isso de qualquer lugar.

Nas lojas físicas chega também mais uma novidade: a opção de pagar com cartões de crédito e débito.

A plataforma Digi Iguá pode ser acessada diretamente pelo site da Águas Cuiabá (www.iguasa.com.br/aguas- cuiaba) e pelo endereço www.digigua.com.br,a partir de smartphones, computadores e outros dispositivos móveis.

Basta informar o CPF e a matrícula da conta para ter acesso às novas funcionalidades. Mas é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Quem tiver qualquer dificuldade deve procurar um dos postos de atendimento presencial, que segue funcionando normalmente nos endereços: Rua Galdino Pimentel, 190 – Centro, Av. Fernando Côrrea da Costa, 5291 – Parque Ohara e Rua Pará, 930 – CPA ou pelo telefone 3318-5905.

“Nossa intenção é simplificar a vida dos clientes, disponibilizando opções que oferecem mais conveniência, praticidade e segurança. Além disso, já estamos trabalhando para inserir na plataforma outras funcionalidades, como a consulta do histórico de contas e o agendamento de serviços domiciliares”, explica Eder Campos, gerente de Clientes e Transformação da Iguá Saneamento. O Digi Iguá é um projeto nacional e está disponível em outras 12 operações da companhia.

Melhorias nas lojas

Além das novidades no ambiente online, nos postos de atendimento o cliente também pode contar com mais uma facilidade. Usar os cartões de crédito e débito para efetuar pagamentos. Além disso, aqueles que estiverem com contas atrasadas poderão parcelar o pagamento na função crédito.

As atendentes também estarão a postos para ajudar os clientes na atualização do cadastro para que as funcionalidades da plataforma Digi Iguá fiquem disponíveis. É só comparecer à loja da concessionária com CPF, número da matrícula e contrato de compra ou aquisição do imóvel.

Vale lembrar que todos os serviços da empresa seguem disponíveis nas lojas ou no canal telefônico, no número 0800 464 6115.

Sobre a Águas Cuiabá

Por meio de concessão plena com validade de 30 anos, a Águas Cuiabá assumiu os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário na capital matogrossense em 2012. A empresa atende a 564 mil pessoas e tem como objetivo universalizar o acesso da população à água de qualidade e à coleta e tratamento de esgoto.

Faz parte da Iguá Saneamento, companhia que está presente em cinco estados brasileiros através de 18 operações, com o compromisso de ser a melhor empresa de saneamento para o Brasil.

Sobre a Iguá Sanemento

A Iguá é uma nova companhia de saneamento, controlada pela IG4 Capital, que atua no gerenciamento e na operação de sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, por intermédio de concessões e de parcerias público-privadas.

Atualmente, está presente em cinco estados brasileiros: Alagoas, Mato Grosso, Santa Catarina, São Paulo e Paraná, por meio de 18 operações, que somadas beneficiam cerca de 6,6 milhões de pessoas.

O alcance dos serviços prestados pela companhia a coloca entre os principais operadores privados do setor de saneamento do país.

Em 2018, foi eleita pelo segundo ano consecutivo uma ótima empresa para se trabalhar pela consultoria Grate Place to Work (GPTW). Atualmente, emprega cerca de 1,5 mil pessoas. O nome Iguá é uma referência direta ao universo em que atua: em tupi-guarani, “ig” que dizer água.