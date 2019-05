DA REDAÇÃO



No próximo dia 15 de junho, Rondonópolis recebe o maior festival de música autoral de Mato Grosso. A 5ª Edição do Cerrado Fuzz Festival desta vez é multicultural e apresenta seis bandas que trazem ao palco sons diversificados.

Este ano, o festival traz para Rondonópolis bandas como Autoramas (RJ), como headline. Completando 20 anos de trajetória, uma das bandas mais bem-sucedidas do rock nacional. Stolen Byrds (PR), Mad Monkees (CE), e ainda as atrações mato-grossenses Billy Espíndola, Karola Nunes e Gabriel Carmo.

O encontro começa às 15h, na Chácara Mocó.

Nesta edição, o público também vai contar com muitas atrações culturais como apresentações circenses com o Coletivo Circular de Rondonópolis, espetáculos de dança com o Hypnose Break de Cáceres, além de exposições de artesanato, exposições, intervenções artísticas, apresentações literárias com autores de Rondonópolis e do selo Arcada de Cuiabá, vendas e discotecagem de vinil com o Vinil 70, além de vendas de outros artigos relacionados.

A organização como sempre vai garantir o melhor da gastronomia, com o chef Pietro Anghinoni da Cozinha Pirata, estacionamento privativo e seguro.

E pela primeira vez, o espaço contará com internet wi-fi gratuita fornecida pela Brava, bem como coleta seletiva de lixo que será feita pela Coopercicla, que firmou parceria com o Festival.

Para incentivar a destinação correta de lixo eletrônico, nesta 5ª Edição do Cerrado Fuzz Festival quem precisar descartar este tipo de lixo, poderá procurar a Microcenter, no centro, que terá um local específico para receber o material.

Os ingressos podem ser comprados em Rondonópolis por R$ 30 o primeiro lote na A Amazzon (lojas do centro e shopping), na Bruno Barbearia (Jardim Atlântico) e na Casa Rock Bar (Casario).

Também podem ser adquiridos online pelo site. Para mais informações acesse as páginas do facebook e instagram e do sympla do festival.