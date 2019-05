DA REDAÇÃO



Uma noite marcada por envolvimento, realização de sonhos e incentivo ao desporto escolar. Com o ginásio Pituchão lotado, a população demonstrou o grande valor que dá aos Jogos Escolares da Juventude, na abertura oficial da edição 2019 em Alto Garças, nesta sexta-feira (03).

Muitos gritos de alegria e delírio, palmas e até choro de emoção foram reincidentes tanto nas arquibancadas lotadas, quanto na mesa de autoridades. Afinal é a primeira vez, em 65 anos de existência, que o município mato-grossense sedia os Jogos Escolares.

E todos ali presentes comemoravam essa conquista, vibrando em cada momento da solenidade que contou com entrada das escolas que representam os 11 municípios participantes, fanfarra municipal, apresentações artísticas-culturais e acendimento da tocha simbolizando o início dos Jogos.

Professor e militante do esporte há 30 anos, o prefeito de Alto Garças, Claudinei Singolano, falou da satisfação por realizar os Jogos Escolares no município e dos benefícios trazidos pela prática esportiva no ambiente escolar.

“Para nós é a consumação de um sonho antigo, não só meu, mas de todos os professores da área esportiva e dos moradores. Agradeço ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer, por nos dar essa oportunidade de receber o evento este ano. Agradeço à população por apoiar a realização e participar conosco dessa maravilhosa abertura. Durante uma semana os alunos serão estrelas aqui na nossa casa, jogando e provando o quanto o esporte é fundamental na vida da juventude”, discursou emocionado o prefeito.

Alto Garças é a primeira cidade a receber a competição neste ano, sediando as disputas das escolas da região sul/sudeste, da categoria B, que abrange estudantes com idade entre 12 e 14 anos. Autoridades dos municípios vizinhos de Alto Araguaia, Pedra Preta e Guiratinga também prestigiaram a solenidade de abertura.

Realizados pela Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer (Secel), os Jogos Escolares possibilitam a integração dos estudantes por meio de partidas entre as escolas dos municípios mato-grossenses. Na etapa regional, são disputadas as modalidades coletivas de futsal, voleibol, basquetebol e handebol. Em Alto Garças, participam 11 municípios, representados por mais de 500 alunos de 30 escolas públicas e particulares diferentes.

De acordo com o superintendente de desporto escolar da Secel, Marcelo Sérgio da Cruz Luz, a efetivação da edição 2019 envolveu vontade política e compromisso com os anseios da comunidade escolar de todo o Estado por incentivo à prática desportiva estudantil.

“A realização dos Jogos Escolares necessita de uma série de recursos financeiros e de pessoal. É por isso que não posso deixar de citar o esforço do secretário da Secel, Allan Kardec, que abraçou a causa e se empenhou para que o evento ocorresse. Também preciso agradecer a sensibilidade do Governo do Estado em atender essa demanda. Graças a isso, hoje presenciamos uma das aberturas mais emocionantes da história do Jogos. É uma enorme felicidade realizar esse sonho junto com toda a população”, celebrou Marcelo Cruz na cerimônia de abertura.

Partida inicial

O primeiro jogo dos Jogos Escolares 2019 finalizou com chave de ouro a abertura oficial da competição. Alto Garças e Pedra Preta se enfrentaram numa partida disputadíssima de futsal. Jogando em casa e contando com o apoio da torcida, a cidade-sede garantiu o empate de 3 a 3, com direito a pênalti, boas jogadas e muita emoção na quadra e nas arquibancadas.