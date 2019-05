BRUNA BARBOSA

DA REDAÇÃO

Parada desde março de 2018, a obra de requalificação Mané Pinto, em Cuiabá, já consumiu R$ 17,9 milhões dos cofres públicos. E apesar do gasto milionário, o que se vê no local é um completo abandono e deterioração.

Em uma rápida visita ao local, é possível notar o desperdício do dinheiro público. Com o valor, por exemplo, poderiam ser construídas quase 200 casas populares ao custo de R$ 90 mil cada.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), a obra ainda prevê gasto total de R$ 26 milhões na extensão do córrego, que já demanda reparos emergenciais em sua estrutura. Na semana passada, uma encosta desabou, provocando a interdição parcial da Avenida Oito de Abril, que margeia o leito.

A obra deveria ter sido entregue antes da Copa do Mundo de 2014.

Com 33% dos serviços pendentes, as melhorias no córrego agora dependem da retomada das obras por parte do Grupo Engeglobal, que abandonou o serviço e entrou com pedido de recuperação judicial em junho de 2018, informando dívidas de R$ 48,7 milhões. O Governo então rescindiu o contrato.

Alair Ribeiro/MidiaNews Parte da pista foi "engolida" após encosta do Córrego Mané Pinto desabar

Segundo a Sinfra, a Justiça determinou a suspensão da rescisão do contrato com a construtora em abril deste ano.

O contrato previa melhorias como urbanização do canal, implantação do coletor tronco, calçadas, cinco rotatórias ao longo da Avenida 8 de Abril e uma pequena ponte com retorno à Rua Joaquim Murtinho, no Centro de Cuiabá.

“Projetos deficientes, inconsistentes e mal elaborados”

No pedido de recuperação judicial, o Grupo Engeglobal se eximia da culpa pelos atrasos e afirmava ser vítima de "projetos deficientes, inconsistentes e mal elaborados" que, ao longo da execução das obras "abalaram a saúde da empresa".

Além de problemas relacionados aos projetos, o grupo ainda cita 14 fatores que acarretaram no desequilíbrio financeiro.

O excesso de aditivos, por exemplo, teria obrigado empresas "a executarem serviços não previstos quando da contratação".

O atraso nos pagamentos também foi mencionado como justificativa no pedido.

"(...) Um desses atrasos perdurou por quase 10 (dez) meses, e, assim mesmo, as obras não foram paralisadas, fato que gerou a inadimplência do grupo de encargos fiscais e previdenciários, que impediram o recebimento de recursos por serviços já prestados por conta das certidões positivas de débito", consta em trecho do pedido de recuperação judicial.

Vencedora de diversas licitações relacionadas às obras da Copa do Mundo de 2014, o grupo também não concluiu a reforma e ampliação do Aeroporto Marechal Rondon e os Centros Oficiais de Treinamento (COTs) do Pari e da Universidade Federal de Mato Grosso.

Demanda antiga

Durante visita ao Córrego Mané Pinto em 2018, o MidiaNews constatou rachaduras profundas nas encostas, calçadas e pontes.

Após o desabamento de parte da encosta do local, a reportagem foi novamente ao local, que mesmo depois de um ano, ainda tem os mesmos problemas de rachaduras e desabamentos.

Próximo ao cruzamento entre as avenidas Oito de Abril e São Sebastião, por exemplo, a calçada já foi completamente "engolida" pelo desmoronamento da encosta.

Para conseguir passar no local, pedestres precisam andar no meio-fio, dividindo espaço com os veículos que passam na avenida.

Alair Ribeiro/MidiaNews Outros trechos do córrego apresentam os mesmos deslizamentos de terra

Síndica de um dos condomínios localizados na região, a moradora Denia Bogado contou que os desabamentos no Córrego Mané Pinto são constantes.

"Da primeira vez eles chegaram de arrumar, fizeram um serviço 'bem mal feito'. Já tinha desmoronado antes e tem outros pedaços do córrego que também estão extremamente comprometidos. A falta de manutenção agrava cada vez mais a situação", contou Denia.

Moradora da região, ela contou que é comum que veículos caiam no Córrego Mané Pinto.

A preocupação dos moradores é de que a Avenida 8 de Abril e o Córrego Mané Pinto sejam permanentemente comprometidos pela falta de manutenção correta.

"É uma via de acesso com bastante mobilidade, então com esse período de chuvas corremos risco diário, já que tudo pode alagar ou desabar a qualquer momento. Vão esperar alguém morrer para resolver tomar providências?", questionou Denia.