O Projeto Circuito de Saúde Rural realiza nesta quarta-feira (08), a primeira edição de 2019 na comunidade Fazenda Velha. O evento acontecerá das 08h às 17h, na Escola Municipal da Rede de Ensino Básico (EMREB) Novo Renascer.

O projeto foi criado em junho de 2017, pela gestão Emanuel Pinheiro, por meio de uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação de Cuiabá, com o objetivo de levar atendimento humanizado às crianças especiais da rede pública municipal de educação da Zona Rural.

Com o decorrer das edições, as ações foram se adequando ao público adulto com a oferta de outros serviços em saúde que por vezes não são realizados pela distância e falta de condução.

“O projeto foi crescendo conforme as solicitações e atualmente ofertamos orientações em saúde odontológica, com distribuição de kits de higiene bucal, palestras sobre prevenção contra as drogas, IST e outros temas, além do atendimento na área de assistência social, psicológico e psiquiátrico”, explicou o secretário de Saúde Luiz Antônio Possas de Carvalho.

Programação

8h - Café da manhã

8h30 e 13h40 – Triagem médica

9h e 13h30:

Oficina em Saúde Bucal e entrega de kits odontológicos

Oficina sobre sexualidade (adolescentes)

Atendimento da educação especial com os pais (somente às 9h)

Consulta com geriatra

Consulta com pediatra

Consulta com ortopedista

Oficina com os profissionais da escola

Serviço

Assunto: Circuito de Saúde Rural

Data: quarta-feira (08)

Hora: 08h às 17h

Locais: Escola Municipal da Rede de Ensino Básico, Escola Municipal da Rede de Ensino Básico (EMREB) Novo Renascer.