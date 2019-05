O Serviço Social da Indústria (Sesi) em Várzea Grande está com 500 vagas abertas na modalidade Educação à Distância (EaD) para o Ensino Médio da Nova Educação de Jovens e Adultos (EJA). O curso é gratuito, com prioridade para quem é da indústria, mas aberto para toda a comunidade. As matrículas vão até o dia 23 de maio.

O ciclo de aulas será aberto a partir do dia 3 de junho e o final é de acordo com o andamento de cada aluno. O curso é 80% à distância e 20% presencial. As matrículas podem ser feitas na unidade do SESI em Várzea Grande. A idade mínima para realizar o curso é de 18 anos.

O endereço é Avenida Dom Orlando Chaves, s/n, Bairro Cristo Rei. Os documentos necessários para trabalhadores da indústria são: cópia legível do documento de RG e CPF; cópia legível do comprovante de endereço dos últimos seis meses e, na falta deste, autodeclaração de residência; carteira de trabalho (cópias das páginas da foto, qualificação civil e contrato de trabalho); e histórico escolar original.

Já para a comunidade em geral, os documentos necessários são: cópia legível do documento de RG e CPF; cópia legível do comprovante de endereço dos últimos seis meses e, na falta deste, autodeclaração de residência; e histórico escolar original.

Caso os interessados precisem de mais informações, podem procurar a unidade ou ligar nos telefones (65) 2128-2056 ou 2128-2061.

A Nova EJA

A nova metodologia para a Educação de Jovens e Adultos reduziu a grade horária com base nos conhecimentos prévios de cada aluno e tem um currículo mais conectado à realidade profissional. Com isso, a instituição pretende combater um dos grandes problemas da modalidade: a evasão escolar, que chega a 90% na rede pública.

O método, aprovado pelo Conselho Nacional de Educação, tem entre as grandes inovações a identificação, validação e certificação das competências e habilidades desenvolvidas nas experiências de vida e trabalho dos alunos.

O reconhecimento de saberes envolve uma série de procedimentos realizados com a participação de especialistas de cada área do conhecimento – linguagens e códigos, matemática, ciências humanas e ciências da natureza.