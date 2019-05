Corpo de Erick Júnior Souza (no detalhe) foi encaminhado ao IML da cidade

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um jovem identificado como Erick Júnior Souza da Silva, de 21 anos, morreu na madrugada de terça-feira (7), após sofrer um grave acidente de trânsito, em Tangará da Serra (239 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Militar da cidade, o acidente aconteceu na Avenida Lions Internacional.

Erick pilotava uma motocicleta que colidiu num poste de energia elétrica depois que ele perdeu o controle da direção.

Conforme as testemunhas, o rapaz bateu primeiro no meio fio e em seguida se chocou com o poste.

Uma ambulância do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) chegou a ser acionada, mas Erick já estava sem vida.

O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e o caso será investigado pela Polícia Civil.