DA REDAÇÃO



Será nesta sexta-feira (10), às 8h, no auditório do Centro Cultural da Universidade Federal de Mato Grosso, a inauguração do Centro de Equoterapia do Regimento de Policiamento Montado (RPMon), da Polícia Militar - Comando Especializado- unidade Cavalaria.

Na ocasião, estarão presentes os comandantes do Comando Especializado (Cesp), coronel Carlos Educardo Pinheiro da Silva, do Regimento de Policiamento Montado (RPMon), tenente-coronel Walmir Barros Rocha e da pró-reitora de Ensino de Graduação da UFMT, Lisiane Pereira de Jesus, além de convidados.

A parceria entre a PM e UFMT nasceu de um termo de cooperação entre as duas instituições, com objetivo de desenvolver um programa de estágio, pesquisa e extensão na área da equoterapia, por meio de atividades com alunos do curso de zootecnica.

A iniciativa irá desenvolver um trabalho multidisciplinar de cunho filantrópico que busca atender prioritariamente a população de baixa renda. Além da importância social, o espaço agrega uma série de projetos das mais diversificadas áreas contribuindo e fomentando o ensino, a pesquisa e a extensão.

Serviço

Evento: Inauguração do Centro de Equoterapia do RPMon

Data e horário: 10/05 (sexta-feira), às 8h

Local: Auditório do Centro Cultural da UFMT, na Avenida Edgar Vieira, bairro Boa Esperança, em Cuiabá