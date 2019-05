DA REDAÇÃO



Este domingo (12) é o último dia para realizar as inscrições para o vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso Carlos Alberto Reyes Maldonado (Unemat). O Concurso Vestibular 2019/2, para ingresso no segundo semestre deste ano, oferta 3.020 vagas em 72 cursos, distribuídos em 16 municípios do Estado.

As inscrições custam R$ 100 e deverão ser feitas de até 12 de maio. O boleto bancário pode ser pago até segunda-feira (13).

O edital pode ser acessado clicando aqui.

A Unemat adota sistema de ações afirmativas: todos os cursos oferecidos destinam 30% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas, e reservam 25% para candidatos pretos e 5% para candidatos indígenas. As outras 40% das vagas são para ampla concorrência.

As provas serão realizadas nas cidades de Água Boa, Alta Floresta, Alto Araguaia, Barra do Bugres, Brasnorte, Cáceres, Campos de Júlio, Colíder, Comodoro, Cuiabá, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Rondonópolis, Sinop e Tangará da Serra, dentre as quais o candidato deve optar no ato da inscrição.

O Vestibular 2019/2 compreende duas fases: a primeira consta de quatro provas objetivas com questões sobre Ciências da Natureza e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias, Ciências Humanas e suas tecnologias, e Linguagens, Códigos e suas tecnologias.

Já a segunda etapa constitui-se de prova de redação. As duas fases serão realizadas em etapa única no dia 9 de junho, das 8 às 13 horas.

O resultado final será divulgado a partir do dia 26 de julho. O período letivo terá início no dia 5 de agosto, e o curso de Medicina está previsto para dia 7 de outubro.

Todas as informações sobre as etapas do Vestibular e seus editais podem ser acessadas em: http://vestibular.unemat.br/