Acidente ocorreu no trecho da BR-163, em Nova Mutum

Dois veículos de carga e uma caminhonete S10 se envolveram em uma colisão no trecho da BR-163 em Nova Mutum (a 269 km de Cuiabá), na noite dessa sexta-feira (10).

O motorista do caminhão morreu no local. Já os condutores do carro e da carreta não tiveram ferimentos graves.

Uma equipe de resgate da Rota do Oeste, concessionária responsável pela manutenção da rodovia, foi acionada às 21h15 e constatou o óbito do motorista. A identidade dlee não foi informada.

De acordo com as informações repassadas à equipe da Rota do Oeste, o homem que conduzia a carreta tentou realizar uma ultrapassagem, mas não conseguiu concluir a manobra. Ao retornar para a sua pista, ele teve um dos vagões atindigos pelo caminhão.

Com o choque entre os veículos de carga, houve derramamento de soja na pista, o que causou um engavetamento e fez co que o motorista da S10 também colidisse com a carreta e o caminhão.

Reprodução/PRF Duas pessoas estavam na S10 e saíram ilesas do acidente

Duas pessoas estavam no automóvel utilitário e saíram ilesas.

O motorista da carreta chegou a fugir do local, mas se apresentou em uma das praças de pedágio na manhã deste sábado (11).

De acordo com a Rota do Oeste, a pista precisou totalmente interditada para a retirada dos veículos.