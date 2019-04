DA ISTOÉ



‘A Dona do Pedaço’ será a próxima novela das 21h, da TV Globo. A trama escrita por Walcyr Carrasco contrará com um romance entre dois atores, Caio Castro e Malvino Salvador. As informações são da colunista Carla Bittencourt, do jornal Extra.

Na história, ambos os atores serão apresentados como heterossexual, mas viverão um tórrido romance. Caio dará vida a Rock, um boxeador, enquanto que Malvino será Agno, um empresário bem-sucedido.

Além deste casal gay, a trama ainda terá outros espaços para o tema LGBT, com direito a uma personagem travesti, que será interpretada pela atriz transexual Glamour Garcia. Na novela, a personagem será irmã de Caio Castro.

Fonte: https://istoe.com.br/nova-novela-da-globo-tera-romance-entre-caio-castro-e-malvino-salvador/