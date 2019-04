DO METRÓPOLES



Muitos adultos já pensaram em sair por aí viajando pelo mundo apenas com alguns trocados. Mas um garotinho de 8 anos levou o pensamento a sério.

Ele pegou o dinheiro que tinha no cofrinho, arrumou a mochila com alguns mapas, brinquedos e uma banana e colocou o pé na estrada.

O caso aconteceu na cidade de Astrakhan, na Rússia.

De acordo com Ministério do Interior da Rússia, a mãe do garoto registrou o desaparecimento do filho na delegacia. Ela contou que foi levar a filha mais nova na creche e, quando voltou para casa, encontrou um bilhete escrito pelo menino. “Mama, fui viajar pelo mundo. Um beijo”.

O menino foi encontrado por um policial enquanto descansava em uma ponte sob o rio Volga, que passa pela cidade. Ele admitiu que já havia pegado três ônibus antes de começar a caminhar.

Nas redes sociais o menino foi apelidado de “Konyukhov”, em referência a Fedor Konyukhov, explorador russo famoso.

A polícia afirmou que nenhum crime ou delito foi cometido em relação ao garoto. Uma conversa preventiva foi realizada com um pequeno e a mãe dele.

Fonte: https://www.metropoles.com/sai-do-serio/ta-bombando/menino-pega-dinheiro-do-cofrinho-e-sai-de-casa-para-viajar-pelo-mundo