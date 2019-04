DO G1



Bradley Welsh, ator de "Trainspotting 2", morreu aos 42 anos após ser baleado em Edimburgo, capital da Escócia, nesta quarta-feira (17).

A polícia chegou à rua em que ele estava ferido por volta das 20h. O ator morreu no local. De acordo com uma postagem na página oficial da Divisão de Polícia de Edimburgo no Facebook, "a morte está sendo tratada como suspeita e as investigações continuam".

"Os oficiais continuarão a fornecer uma presença de alta visibilidade na área para se envolver com o público, oferecer tranquilidade e coletar informações que possam ajudar nessa investigação".

A polícia pede, ainda, que qualquer pessoa que tenha alguma "informação relevante" entre em contato.

Welsh interpretou o chefe de gangue Doyle na sequência de "Trainspotting" em 2017. Além disso, participou de três documentários: "The Boxer from Somewhere Else" (2012), "Danny Dyer Deadliest Men" (2008) e "Football Hooligans International" (2007).

Antes de atuar, Welsh seguiu carreira de boxeador e foi campeão na categoria leve na Associação de Boxe Amador da Inglaterra em 1993, quando tinha 17 anos.

