A coreógrafa e estrela do reality show de dança ‘Dance Moms’ Abby Lee Miller emocionou os fãs e seguidores dela no Instagram ao compartilhar uma foto mostrando a imensa cicatriz nas costas dela em decorrência de um procedimento cirúrgico pelo qual passou para remover um tumor em sua coluna.

A celebridade de 52 anos aproveitou a legenda do post para criticar os médicos que erraram seu diagnóstico inicial, dificultando sua recuperação e exigindo ainda mais de sua saúde.

Ela escreveu na legenda da imagem: “Há um ano eu passei por uma cirurgia de emergência por causa de uma infecção na minha coluna. Havia um tumor amassando a minha coluna, posteriormente sendo constatado como um Linfoma de Burkitt. Eu passei por dez sessões de quimioterapia. Dez! Outra cirurgia foi necessária e ainda vou passar por outra. Eu estou lutando por 10 meses com fisioterapia para voltar a ficar em pé e, quem sabe, por um milagre, voltar a andar”.

Depois ela faz uma série de questionamentos sobre os primeiros médicos que a atenderam:

“Por que os médicos não fizeram os trabalhos deles? Eu não apresentei duas vezes os mesmos sintomas? Por que ninguém me ouviu? Eu finalmente encontrei a equipe certa e sobrevivi para contar a minha história, eu tenho muito a contar! Obrigada a todos os bons profissionais que continuam a me ajudar. Para todos os outros que erraram comigo, que falharam no meu diagnóstico, PAREM de praticar! Por favor”.

Abby Lee Miller tornou público seu câncer em abril do ano passado, logo após encerrar o período dela de um ano preso por fraude e sonegação de imposto de renda.

A condenação de Abby Lee Miller à prisão ocorreu no início de 2017, após ela arquitetar uma fraude financeira no valor de 775 mil dólares, montante equivalente a mais de 2,4 milhões de reais. Como apresentadora do ‘Dance Moms’, a professora de dança ficou marcada por sua postura hostil e suas imposições ditatoriais. Durante o período em que esteve presa, Miller chamou atenção por ter perdido mais de 50 Kg.

