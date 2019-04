DO METRÓPOLES



O cantor Eduardo Costa foi condenado a cumprir 50 horas de trabalho comunitário durante um mês como pena em processo movido pela apresentadora Fernanda Lima quando ele a chamou de “imbecil” em 2018.

A global havia pedido R$ 100 mil de indenização por danos morais. Porém, o Ministério Público do Rio de Janeiro definiu serviço comunitário como pena. As informações são do colunista Ancelmo Gois.

Em dezembro, ela usou o Instagram para fazer um esclarecimento a respeito do processo. “Depois de ser difamada, agredida e ameaçada por ele através de um post indignado, procurei orientação jurídica a fim de proteger a mim e à minha família. Fui orientada a processá-lo, pois dessa forma inibiria agressões futuras. E assim o fiz”, explicou.

Entenda o caso

A confusão entre os dois começou após Fernanda fazer um discurso incisivo sobre o conservadorismo durante o programa Amor & Sexo que foi ao ar em 6 de novembro.

Na ocasião, Fernanda foi chamada de “imbecil” (entre outras ofensas) por Eduardo Costa, que também afirmou, por meio de seu perfil no Instagram: “A mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está”.

Posteriormente, o cantor voltou atrás e pediu desculpas. No dia 30 de novembro, Costa foi entrevistado pelo Conversa com Bial, da Globo, mesma emissora em que Fernanda trabalha, e pediu desculpas por meio de um vídeo.

