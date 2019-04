DA REVISTA MONET



O ator Henry Cavill assustou seus fãs e seguidores nas redes sociais ao compartilhar no Instagram uma selfie na qual aparece com sua camisa levantada mostrando em uma imensa cicatriz na região de suas costelas.

Apesar do susto, o astro responsável por dar vida à versão mais recente do herói Superman deixou implícito que a marca é falsa e faz parte da maquiagem de seu personagem em uma série de TV.

“Quando você leva o trabalho para casa com você”, escreveu o ator na legenda da publicação. No caso, Cavill deu a entender que a cicatriz foi “instalada” em seu corpo para as filmagens da série ‘The Witcher’.

Reprodução Henry Cavill como o Superman

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/ator-de-superman-levanta-camisa-e-assusta-fas-com-cicatriz-de-mentira.html