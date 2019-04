DO PAGE NOT FOUND



Uma mulher britânica de 29 anos se surpreendeu ao encontrar uma bolsa na porta de sua casa quando saía para jogar o lixo fora. Ao ver uma embalagem escrita “Memoria”, Joanne Jukes a carregou até a cozinha e a abriu. Dentro, ela encontrou as cinzas dos restos mortais de um homem de 62 anos. O caso aconteceu em Barwell, Leicestershire, na Inglaterra.

“Dentro havia uma caixa cinza contendo um envelope de papel branco com um adesivo que continha o nome do homem morto, sua idade e o agente funerário. Eu não abri o envelope. Liguei para o agente funerário e ela veio recolher as cinzas”, disse Joanne, que é bancária e mãe de três filhos.

As cinzas foram parar na frente da casa de Joanne — que mora neste local há apenas um mês — porque este era o endereço que a funerária tinha da irmã do morto. A diretora da agência funerária Charlotte Graham pediu desculpas, dizendo que havia batido na casa, mas não obteve resposta apesar de ouvir alguém lá dentro e então deixou as cinzas.

“As cinzas ficaram lá fora por cerca de seis horas. Alguém poderia roubá-las”, reclama Joanne.

Charlotte garante que as cinzas já foram entregues à irmã do morto, quem deveria ter recebido inicialmente.

“Ela (irmã) não está chateada. Ela não nos contou sobre seu novo endereço. Este era o que tínhamos em nossos registros”, explicou.

Fonte: https://extra.globo.com/noticias/page-not-found/mulher-encontra-caixa-com-cinzas-de-homem-morto-na-porta-de-sua-casa-23611847.html