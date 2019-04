DA REVISTA MONET



A atriz Felicity Huffman deverá ser condenada a prisão domiciliar após admitir ter comprado a vaga da filha em uma universidade dos Estados Unidos.

De acordo com o jornal Los Angeles Times, é provável que a celebridade de 56 anos passe entre quatro e dez meses sem poder sair de casa caso seja condenada pelo juiz responsável pelo julgamento do caso. Segundo a publicação, a decisão da atriz em assumir sua culpa pelo crime será fundamental para que ela não acabe em uma prisão federal por um período de vários anos.

“Eu aceito de forma plena a minha culpa, com muito arrependimento e envergonhada pelo que fiz”, declarou a atriz ao assumir sua responsabilidade pelo pagamento de uma quantia de US$ 15 mil para a fundação que organizava o esquema de entrada de filhos de milionários norte-americanos em faculdade de prestígio no país.

“Ela foi a primeira a assumir seu erro e será recompensada por isso”, declarou um advogado consultado pelo Los Angeles Times sobre a decisão da atriz e de seus representantes legais de que ela logo se declarasse culpada. É possível que ela inclusive não fique mais de quatro meses caso coopere ainda mais nas investigações, dando detalhes sobre o esquema do qual participou.

A posição de Huffman é oposta à da atriz Lori Loughlin, a outra pessoa famosa em meio aos 14 réus acusados de envolvimento no caso. Ela e o marido, o empresário Mossimo Giannulli, são acusados ​​de pagar US$ 500 mil em propina para ter suas duas filhas, Isabella, de 20 anos, e a estrela do YouTube Olivia Jade, de 19 anos, selecionadas para a University of Southern California.

Em seu depoimento à Justiça, Loughlin não assumiu sua culpa e disse ter sido enganada pelos organizadores do esquema, tendo sido levada a crer que o montante que pagou era apenas uma doação para a instituição na qual as filhas sonhavam em entrar. A declaração poderá fazer com que, caso condenada, a atriz cumpra uma pena mais longa e dentro de uma prisão federal.

Getty Images A atriz Felicity Huffman com o marido, o ator William H. Macy, e as filha deles, Georgia Macy e Sofia Macy, em 2014

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/atriz-felicity-huffman-deve-pegar-prisao-domiciliar-apos-admitir-compra-de-vaga-da-filha-em-universidade.html