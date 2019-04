DO METRÓPOLES



Gracyanne Barbosa se revoltou com as frequentes acusações acerca de ser a pivô da separação de Viviane Araújo e Belo. Em entrevista ao canal de Dedé Galvão no YouTube, a musa fitness contou que o cantor traiu a atriz com outra menina, e não com ela. Além disso, entregou que Viviane já tinha outro homem, também.

“Não aguento mais apanhar por algo que não fiz, mas não falei antes porque não quero me meter na história deles. Não fui pivô. Tinha muito mais gente nessa história e nenhum dos dois foi santo. A pivô foi uma outra menina. Ele [Belo] já estava com ela, assim como a Viviane já estava com outra pessoa, e só depois eles terminaram”, desabafou.

A morena ainda garantiu: “Os dois erraram, o amor já tinha acabado. E eu apareci muito depois”. Ela, porém, revelou que Belo a traiu com a mesma garota. “Não foi bem uma traição porque era comecinho, mas eu soube, ela me ligou pra contar que estava com ele. Não me lembro o nome dela, por isso não falo”, justificou.

A musa explicou que o marido prefere se manter alheio a esse assunto, portanto não comenta nada na mídia. “Belo acha que tem que deixar pra lá porque é passado”, contou. Por fim, Gracyanne disparou uma ameaça contra Viviane: “Se ela continuar falando dessa maneira comigo, vou ter que faltar com o respeito com ela e dizer tudo o que sei. Com muito mais detalhes”. As informações são do colunista Leo Dias, do portal UOL.

Inimigas

Belo e Viviane ficaram juntos por nove anos. O namoro terminou em 2007, mesmo ano em que o artista começou um romance com Gracyanne Barbosa. Eles se casaram no civil em 2011, e no religioso, em 2012, com direito a uma festa luxuosa.

Até hoje a rivalidade entre as duas é visível. No Carnaval deste ano, Vivi, que é rainha de bateria da Salgueiro, se preparava para o desfile quando foi questionada por uma repórter sobre a relação com a atual mulher do cantor Belo.

A jornalista falou sobre uma declaração recente de Gracyanne, que havia afirmado, em entrevista, torcer muito pelo futuro de Viviane. “Ela torce muito por mim porque eu não fiz nada contra ela. Quem fez foi ela, não fui eu. Sabe aquele ditado ‘quem bate, esquece. Quem apanha, não’?”, respondeu Viviane.

