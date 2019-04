DA REVISTA MONET



Fãs de Britney Spears tomaram as ruas do lado de fora da Prefeitura de West Hollywood com placas dizendo "Free Britney", e exigindo que a cantora seja liberada de um centro de saúde mental onde eles dizem que ela está sendo mantida contra sua vontade.

De acordo com o portal Entertainment Tonight, Britney tomou a decisão de se internar para lidar com o estresse após a crise de saúde de seu pai, Jamie Spears.

A internação aconteceu apenas algumas semanas depois de ela cancelar sua residência de shows em Las Vegas e adiar o lançamento de seu álbum. Pouco tempo depois, alguns fãs fizeram um "episódio especial de emergência" do podcast "Britney's Gram", alegando que ela estaria sendo mantida "presa" contra sua vontade e criaram a hashtag #FreeBritney.

Agora, seus fãs fervorosos estão fazendo suas vozes serem ouvidas pessoalmente. Segundo o portal, os fãs compareceram a frente da Prefeitura e se manifestaram sobre como querem acabar com a tutela "forçada" de Britney pelo seu pai.

"Estamos aqui tentando expor o movimento #FreeBritney e deixar que todos saibam que algo gravemente errado está acontecendo", explicou Barbara Gray, uma fã. "Ela está em uma conservadoria há mais de 10 anos que nós não acreditamos que ela deveria estar e estamos tentando conscientizar as pessoas disso".

De acordo com outra fã, Tess Barker, Britney fez esforços para acabar com a tutela, e esses esforços foram injustamente rejeitados.

"Ela expôs um caso de que seus direitos civis estavam sendo violados na época, e naquela época um juiz ordenou que ela não tinha a capacidade de contratar seu próprio advogado", afirmou Barker.

"Acreditamos que, através da prova de seu trabalho, ao longo dos últimos anos, ela provou que é capaz de ser sua própria dona", disse Gray. "Não podemos falar exatamente sobre sua saúde mental, mas podemos falar pelo que vimos como fãs e como público".

Não há nenhuma confirmação de que Britney entrou em tratamento contra a vontade dela ou está sendo mantida presa na instalação. Tanto que a cantora deixou a clínica de tratamento na semana passada para arrumar o cabelo em um salão em Los Angeles, e saiu novamente no domingo para passar um tempo com o namorado Sam Asghari. Ela ainda está em tratamento.

Reprodução Britney Spears

