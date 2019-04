DA REVISTA MONET



Nicole Kidman tomou uma decisão importante na criação de suas duas filhas pequenas: a de não deixá-las ficar em celulares ou ter contas em redes sociais.

A atriz explicou a medida em entrevista à Vanity Fair. "Elas não têm telefone e eu não as permito terem um Instagram. Tento manter algum tipo de limite", revelou ela, segundo reporta o The Daily Mail. No entanto, Kidman confessou que essas suas regras afetam a sua "popularidade" com Faith, de 8 anos, e Sunday, de 10.

A estrela da série Big Little Lies também contou que Sunday já demonstra interesse em se tornar atriz. Porém, Kidman não quer pressioná-la a seguir essa carreira. "Percebi que você não pode forçar crianças a fazer nada. Você pode empurrá-las um pouquinho, mas a motivação é algo muito difícil. Digo, ninguém me motivou a atuar; se muito, tentaram me impedir de fazer isso."

Na entrevista, ela também explicou que não é complicado manter seu casamento de 13 anos com o cantor de country Keith Urban. "É extremamente simples o que queremos um do outro e o que queremos do relacionamento", considerou.

Além de ter duas meninas com Urban, Kidman também é mãe de Conner, de 24 anos, e Bella, de 26. Os dois vieram do casamento da atriz com Tom Cruise entre 1990 e 2001.

Nicole Kidman volta para a TV na segunda temporada de Big Little Lies, que estreia na HBO no dia 9 de junho.

Instagram Nicole Kidman e o marido com a filha Sunday, em uma foto antiga

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/nicole-kidman-nao-deixa-filhas-de-8-e-10-anos-terem-celulares-ou-contas-nas-redes-sociais.html