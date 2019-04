DA VEJA SP



No dia 14 de abril, Bruna Marquezine usou o seu perfil no Twitter para ironizar um vídeo sobre relacionamentos. Agora, a responsável pelo clipe, a youtuber Francis Simas, resolveu responder a atriz da TV Globo.

“Oi Bruna, princesa, tudo bem? Tô aqui para responder a sua postagem no Twitter sobre o meu vídeo onde eu alego que não há vantagem nenhuma em ser a amante sobre a esposa”, começa a mulher em clipe com mais de 78 000 visualizações.

“No vídeo, que por sinal é bem antigo, eu argumento que ser a esposa é ser amada e ser valorizada, coisa que já a amante, me perdoe se eu estiver te ofendendo, não é. Eu sinceramente não entendi foi nada quando você postou o meu vídeo dizendo que a minha cara deveria arder. Arder? Por que? De vergonha? Então, vamos lá. Um, você já perdoou o seu pretinho algumas vezes e o Brasil inteiro sabe disso. Inclusive, muitas mulheres brasileiras já passaram por isso pelo menos uma vez na vida e, posso te falar? Ainda passam”, desabafa Francis. “Onde está a sua empatia sobre todas as mulheres que já foram traídas e tentaram reconstruir as suas famílias?”.

“Eu sempre fui sua fã, Bruna”, diz Francis no vídeo — revelando que torcia por uma reconciliação entre Marquezine e Neymar Jr., que terminaram o relacionamento em 2018. De acordo com o jornalista Alessandro Lo-Bianco, do programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a youtuber pretende processar Marquezine: “Ela deixou de opinar sobre o que estava sendo dito, mas deu sua opinião sobre quem estava dizendo. Isso configura um ataque a honra”, esclareceu. “É muito nova, é uma criança e vou processar para ela parar de falar tudo o que ela quer. Estou me sentindo completamente difamada, está atingindo a minha família, meus filhos e estou sendo atacada”.

Ao UOL, a assessoria de imprensa de Francis revelou que a youtuber contratou o advogado Silvio Guerra. Ele entrará em breve com uma ação por difamação contra a triz “nas Varas Criminais e Cíveis”. Já a assessoria de Marquezine ainda não se manifestou.

Veja o vídeo:

