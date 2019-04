DA REVISTA MONET



Caprice Bourret não deu meia volta ao falar de um jantar que teve com Angelina Jolie há alguns anos.

A atriz, modelo e apresentadora de TV é um dos destaques da nova edição da revista new!. À publicação, ela contou que, quando era mais jovem, chegou a sair com o astro e com a estrela de Sr. & Sra. Smith (2005). "Jantei com Brad Pitt e Angelina Jolie separadamente, embora não me lembre se eles estavam casados na época", se recordou. As informações são do The Daily Mail.

Segundo ela, as experiências foram muito diferentes uma da outra. "Brad foi incrível, [mas] Angelina foi uma megera", revelou Caprice. "Ela não disse uma palavra por toda a noite. Apenas ficou sentada olhando para o nada."

A modelo ainda mencionou o nome de Jennifer Aniston, com quem Brad Pitt era casado antes de ficar com a estrela de Malévola (2014): "Honestamente, [Angelina] foi horrível... Brad é um cara tão legal e, definitivamente, mais do tipo Jennifer Aniston".

Na entrevista, Caprice também falou que quando ela era mais jovem, bebia bastante. "Nunca usei drogas, mas nossa, como eu bebia! Eu tomava uma garrafa inteira de vodca sozinha, facilmente", confessou.

A americana é mãe de dois filhos de cinco anos com o executivo Ty Comfort.

Já Angelina Jolie se separou de Brad Pitt em 2016, e, recentemente, removeu o sobrenome do ex-marido do seu nome.

Getty Images Angelina Jolie e Brad Pitt

