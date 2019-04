DA QUEM



Emily Ratajkowski decidiu renovar o bronze na última terça-feira (23) em Malibu, na Califórnia. A modelo foi flagrada chegando na praia com uma amiga, e depois estendendo seus pertences na areia.

Famosa por ter curvas e um corpo escultural, Emily desfilou com um maiô verde oliva cavadíssimo na virilha e super decotado na região do busto, deixando parte dos seios à mostra. O bumbum da modelo também não ficou escondido: A parte de trás do look era fio dental, deixando o derrière da morena ainda mais empinado.

Sempre que pode, Emily exibe sua boa forma em cliques na web. Recentemente, ela postou um clique relaxando na piscina muitíssimo bem-acompanhada do marido, Sebastian Bear-McClard.

Na cena rara com o amado, com quem se casou em segredo em dezembro, ela aparece de biquininho e com a barriga negativa em evidência, com direito a chamego do maridão no momento de descanso.

Reprodução Emily Ratajkowski

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/04/com-maio-fio-dental-e-cavadissimo-emily-ratajkowski-desfila-corpao-na-praia.html