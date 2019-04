DO G1



Jennifer Garner foi eleita a mulher mais bonita do mundo em 2019 pela revista "People". A capa da revista americana com a atriz, empresária e defensora das crianças foi nesta quarta-feira (24).

A People disse que escolheu a protagonista de "Alias" e "De Repente 30", com 47 anos, por equilibrar sua carreira e a criação dos três filhos que teve com o ex-marido Ben Affleck.

Além de papéis no cinema e na TV, Jennifer é uma das fundadoras da empresa de alimentos para bebês Once Upon a Farm e é embaixadora do grupo ativista Save the Children.

A artista disse à People que nunca se considerou "uma das meninas bonitas" durante a infância no Estado norte-americano da Virgínia Ocidental. Ela descreveu seu estilo à época como "geek-chic de banda".

Seu "uniforme" atual, na maior parte do tempo, são roupas de ginástica, ou jeans, suéter e tênis –se não estiver arrumada para uma sessão de fotos ou um tapete vermelho.

Quando se produz, ela disse que os filhos perguntam: "Você pode lavar o rosto? Pode fazer um rabo de cavalo e colocar os óculos e o moletom?"

"E vejo o elogio nisso", disse. "Eles só querem que eu pareça sua mãe", afirmou.

A edição de pessoas mais bonitas da revista People chega às bancas na sexta-feira (26).

