A "missa musical" de Kanye West tem feito sucesso. Pelo menos entre as celebridades. O 'Sunday Service' criado pelo rapper tem acontecido semanalmente e divulgado sempre pela orgulhosa esposa Kim Kardashian.

O novo projeto religioso acabou atraindo atenção do público, graças aos ilustres convidados como Katy Perry, Diplo e Tyler, The Creator e, principalmente, depois das 50.000 pessoas que foram assisti-lo no Coachella. O sucesso foi tanto que alguns fãs estão pensando que Kanye pode montar sua própria Igreja em breve, segundo o tablóide Mirror.

O 'Sunday Service' consiste essencialmente de um coral gospel cantando músicas de Kanye e se apresentando em roupas de cores pasteis. Os presentes costumam usar tênis da marca Yeezy, e a filha de Kanye, North, e seu filho Saint costumam ser vistos dançando com os cerca de 50 participantes escolhidos a dedo.

"Não há oração, não há sermão, nem palavra, apenas música, e apenas um sentimento - e é cristão", disse Kim Kardashian em participação no programa 'Jimmy Kimmel Live!'. E enquanto ela insiste que o marido - que tem falado abertamente sobre suas dificuldades de saúde mental - começou o culto "para cura de si mesmo", alguns seguidores estão convencidos de que há mais por trás da história.

Segundo o portal Mirror, os fãs suspeitam que tudo isso possa ser parte de um plano mais amplo de construir uma igreja em uma tentativa de enfrentar seus problemas financeiros - o rapper estava com uma dívida de US$ 53 milhões em 2016. A decisão de Kanye seria seguir os passos de sua sogra Kris Jenner, que é co-proprietária da California Community Church.

Ela não costuma comparecer às missas, mas o local fica repleto de rostos famosos e de pessoas da elite que desembolsam uma taxa de adesão de US$ 1.000 por mês. Ainda não há provas de que Kanye esteja cobrando dos participantes qualquer taxa para assistirem ao 'Sunday Service', mas ele com certeza teve lucro no festival Coachella depois de vender mercadorias com o tema “igreja”.

De acordo com The Cut, camisetas com as palavras 'Trust God' e 'Sunday Service at the Mountain' estavam custando cerca de 70 dólates (274 reais). E meias com as palavras "Jesus Walk" estavam custando por volta de 200 reais

