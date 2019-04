DA QUEM



Ticiane Pinheiro exibiu seu barrigão de 28 semanas de gestação em uma praia de miami, nos Estados Unidos. A apresentadora espera uma menina, a primeira filha de César Tralli. "Olá, Miami. #familiabiscoitovaicrescer #28semanas", disse ela.

Em conversa com a QUEM, ela revela que gostaria ter o parto normal, mas que quem vai escolher como vir ao mundo será a garotinha, que se chamará Manuella.

"A Manu que vai escolher a forma do parto. Eu tive a Rafa, com o cordão umbilical enrolado no pescoço, então teve que ser cesárea, mas a Manu eu vou deixar rolar. Quero tentar o normal, por desejar as duas experiências. Já, o humanizado não. Não tenho mais idade para ficar tentando. Tenho receio, vai que dá um problema e não se sei se tenho tempo para ter outro. Agora o parto normal eu vou tentar sim", disse a apresentadora, que ainda completou.

"Se ela estiver encaixada, saudável para nascer assim, e se o médico autorizar, tudo bem. Mas se ele falar que não tem jeito, vai ter que ser cesárea, então vai ser. Não vou ficar nessa neura. Ela é quem vai escolher", ressaltou Ticiane.

A apresentadora contou que sempre quis ter dois filhos, e que desde que voltou de viagem de núpcias com o Cesar deixou de se previnir. "Eu queria muito ter outro filho, e o Cesar não é pai, então a gente deixou rolar desde que voltamos da lua de mel", contou ela, já tem Rafa Justus, de 10 anos, do casamento que teve com Roberto Justus.

