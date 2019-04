DO O GLOBO



Cauã Reymond, num visual mais que sexy, arrancou suspiros dos seguidores do fotógrafo peruano Mario Testino na manhã desta sexta-feira. De cueca e camiseta molhada, o ator participou da série "Wet" ("molhado", em inglês) e foi fotografado em 2018.

Nos anos 1990, quando era modelo, o carioca foi fotografado várias vezes por Mario, que, inclusive, clicou Cauã e Grazi nus em 2009, na época em que os dois tinham um relacionamento, para o livro "MáRIO de Janeiro Testino".

Mario Testino, um dos maiores nomes da fotografia de moda no mundo, foi acusado, no início de 2018, de cometer assédio sexual por modelos masculinos. As denúncias vieram a público em matéria do "The New York Times", em fevereiro do ano passado.

A principal alegação é a de que o peruano colocava os rapazes nus no Chateau Marmont, badalada mansão-hotel nos arredores de Los Angeles, e depois fazia investidas explícitas.

Na época, a firma de advocacia que representava Testino, Lavely & Singer, questionou a credibilidade dos acusadores:

"Falamos com vários ex-empregados que se demonstraram chocados com as alegações e que não podiam confirmá-las."

