DO METRÓPOLES



O que você faria se, ao tirar seu saldo bancário, percebesse que lá foram depositados R$ 18 milhões por engano? Um empresário de Goiânia comprou um Porsche avaliado em R$ 280 mil. O carro foi apreendido nessa quinta-feira (25/4) e, por meio de nota, o acusado afirmou que não houve apropriação indevida.

De acordo com a Polícia Civil, uma falha no sistema do banco fez com que, entre os dias 26 e 27 de dezembro, Guilherme Moreira, que é dono de um restaurante na capital goiana, recebesse os valores equivocados. Com base em informações da polícia, assim que se deu conta do erro, o suspeito comprou o veículo e desviou cerca de R$ 1,1 milhão para outras contas.

Segundo o empresário, a operação trata-se de um “equívoco jurídico”. Isso porque, explicou ele, ao perceber o depósito, o banco bloqueou suas contas, o que “impossibilitou a devolução imediata do valor que já havia sido retirado para pagamento diversos, inclusive para a quitação do carro”.

Ele também garantiu que, após ter as contas desbloqueadas, tentou acordo com o banco, “o que não foi concretizado devido a não concordância com as taxas de juros e multas impostas. Com isso, a solução está sendo buscada na Justiça”.

Guilherme não foi preso, porém está sendo investigado por apropriação de coisa havida por erro e por lavagem de dinheiro. As penas, somadas, podem chegar a 11 anos de encarceramento. Com informações do G1.

Fonte: https://www.metropoles.com/brasil/por-engano-homem-recebe-deposito-de-r-18-milhoes-e-compra-porsche