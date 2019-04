DO PORTAL OVERTUBE



Afiliada do SBT em Minas Gerais, a TV Alterosa exibiu imagens pouco convencionais nesta semana. A emissora levava ao ar o programa Alterosa Alerta, quando um de seus repórteres foi agredido durante um link ao vivo.

A equipe estava em uma das estações de metrô de Belo Horizonte falando a respeito do aumento da tarifa do transporte e o apresentador Stanley Gusman conversava diretamente com o repórter. Seguranças tentaram impedir que o jornalista continuasse a transmissão e chegaram a danificar o celular do profissional.

O âncora do SBT fez uma série de críticas depois do ocorrido. “Você que está no metrô agora, façam imagem disso aí. Eu quero a polícia lá agora. Liguem para a polícia. Estão agredindo meu repórter ao vivo. A violência contra a equipe de jornalismo no metrô de BH. Isso aqui é TV Alterosa, eu exijo respeito aos meus jornalistas”, reclamou.

Ainda durante a exibição ao vivo, a polícia chegou ao local e conversou com a equipe a respeito das agressões. Stanley Gusman tomou uma decisão surpreendente: chamou um colega para continuar a apresentação do programa e decidiu ir até o local das agressões.

“Nós estamos aqui para mostrar a realidade do dia-a-dia das pessoas aqui. Ninguém tem o poder de tirar do povo o direito de ir e vir”, disse o profissional do SBT ao chegar na estação de metrô. “A hora de empurrar a minha equipe é agora. Estou ao vivo, Minas Gerais está me assistindo, então a hora de empurrar é agora”, disse.

