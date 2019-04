DO METRÓPOLES



Antônia Fontenelle desabafou sobre a briga com Leo Dias, que culminou no fim da amizade entre os dois. Em entrevista ao canal O Português, do youtuber Mário Franco, ela contou que recentemente discutiu com o jornalista e terminou a relação entre eles. “Quero me afastar do Leo. Bloqueei do WhatsApp, do celular, do Instagram, de tudo”, disse.

A Youtuber, no entanto, não contou exatamente o que aconteceu. Apenas relatou que tentou alertar o ex-amigo sobre uma situação, mas ele não gostou .”Ele viro para mim e falou: ‘Quer saber? Foda-se você e sua verdade. Fica aí contanto os teus centavos'”, relatou.

Os dois eram tão amigos que Leo é padrinho do filho mais novo de Fontenelle, que hoje tem 3 anos. Mas a mudança do apresentador para a casa de Lívia Andrade — que está cuidado de Leo para ele não ter nenhuma recaída no vício em cocaína — culminou em um rompimento.

Antônia Fontenelle nunca escondeu a falta de simpatia pela apresentadora do Fofocalizando. “O Leo tem um lado generoso. E tem um outro muito ruim. Eu acho que esse lado negativo aflorou na medida que começou a conviver com certas pessoas”, falou. “Vai chegar uma hora que ele vai se cansar e querer voltar. Quando chegar essa hora, é só chegar. Ele sabe onde eu moro.”

