DA REVISTA MONET



Com inúmeros casos de assédio sexual na indústria cinematográfica sendo revelados, a atriz Charlize Theron decidiu contar a sua própria experiência no primeiro teste com um produtor que a deixou sem palavras. "Ele era um grande negócio e ainda é um grande negócio", disse Theron no programa de rádio 'Howard Stern Show'.

A atriz de 43 anos explicou que um agente de modelos havia recomendado o teste depois que ela disse ao agente que queria tentar atuar.

"Foi a minha primeira audição de todos os tempos", disse Theron. "Eu tinha acabado de completar 19 anos, talvez ainda tivesse 18 anos. Nunca havia feito um teste". O agente disse a Theron que a audição ocorreria na casa do produtor às 21h em um sábado. Quando Charlize Theron apareceu, o produtor estava descalço e de pijama.

Charlize ainda contou que ele a levou para sua casa, sentou-se muito perto dela e estava bebendo. "Ele tinha um ego muito grande e se sentia muito bem consigo mesmo", ela descreveu. A atriz revelou que não se sentiu muito bem sobre a situação e ficava perguntando a ele sobre a leitura das páginas que lhe haviam sido dadas, mas ele continuava dizendo que eles iam apenas conversar. Eventualmente, o produtor colocou a mão no joelho dela, momento que ela percebeu que precisava sair dali.

“É uma loucura e as garotas conversam sobre isso, [o momento] que você fica em branco. Você não sabe o que fazer, mas eu saí de lá. Eu nem sei como saí da casa, mas saí”, disse ela. Charlize disse que, enquanto dirigia para casa, estava zangada consigo mesma por não ter se manifestado. "Eu fiquei tipo, 'eu não sou esse tipo de garota. Por que eu não lhe disse para ele ir se f****? Isso me deixou tão zangada”, ela disse.

Oito anos depois, quando ela já era famosa em Hollywood, o produtor lhe ofereceu um emprego e ela foi conversar com ele "apenas para ter o meu momento", contou.

"Ele disse: 'Prazer em conhecê-la'. E eu disse: 'Não, já nos conhecemos antes'. E ele não se lembrava. E seu parceiro de produção estava de pé ao lado dele e ele estava envergonhado”, explicou Theron. “Eu continuei e disse: 'eram nove da noite em um sábado em sua casa, você estava de pijama'. Eu tive meu momento. Ele disse: 'Uau, eu não me lembro disso'", acrescentou. "O que, a propósito, mostra com quantas mulheres ele fez isso. Se ele nem se lembra, não é um caso único”, disse Howard Stern.

Fonte: https://revistamonet.globo.com/Celebridades/noticia/2019/04/charlize-theron-revela-assedio-de-produtor-em-seu-primeiro-teste-para-o-cinema-quando-tinha-18-anos.html