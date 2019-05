DA VEJA SP



A vida de fã não é nada fácil: torcedora do São Paulo Futebol Clube, Ana Luiza tentou fazer uma selfie com os jogadores do elenco após a vitória do time paulista por 2 a 1 sobre o Goiás na noite desta quarta-feira (1º).

Frustrada com o resultados do cliques, a jovem foi até o Twitter desabafar: “Obrigada, Alexandre Pato! Adorei nossa foto!”, ironizou, compartilhando a foto. Além de Pato, a fã tentou fazer um registro também com Bruno Alves e Igor Gomes.

O desabafo acabou chamando atenção do próprio Pato, que na madrugada desta quinta-feira (2) mandou uma mensagem para a torcedora e fez um convite: “Desculpa, tentei atender a todos que estavam lá, mas vejo que a foto não foi boa! Te convido a vir aqui no hotel às 13h e todos irão tirar foto com você!”, prometeu o jogador no Twitter. Incrédula, a jovem questionou: “Não acredito! Posso ir mesmo?”.

E não é que o jogador realmente cumpriu a promessa? Na tarde desta quinta-feira (2), o perfil do SPFC no Twitter compartilhou cliques de Ana Luiza conhecendo Alexandre Pato e, agora sim, fazendo um clique caprichado ao lado do jogador. “Teve foto, teve selfie, teve autógrafo, deu tudo certo e nenhuma imagem saiu tremida!”, brincou o perfil do clube paulista.

Ao UOL Esporte, Ana Luiza contou detalhes do desencontro que resultou nas selfies tremidas: “Eu cheguei lá com meu namorado e uma amiga, e começou a chover bem forte. Todos os torcedores que estavam no hotel ficaram mais amontoados e os jogadores demoraram mais para sair. Os seguranças não queriam deixar os atletas pararem para tirar foto, nem nada. Então foi cada um por si. Eu tinha na minha cabeça que queria tirar foto com Hernanes, Pato e Cuca. Quando o Pato chegou eu comecei a tremer e coloquei a câmera do celular no rosto dele com tudo. Mas tinha um monte de gente. Acho que ele não viu, não sei. Ai ficou aquela beleza de foto. Tentei tirar com outros, mas nenhuma foto prestou”.

