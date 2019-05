DA QUEM



Cardi B, uma das revelações da música norte-americana, abriu o coração durante uma entrevista ao Entertainment Tonight. A rapper, que ganhou vários prêmios no Billboard Music Awards, teve a primeira filha, Kulture, no ano passado, mas teve que fazer procedimentos estéticos nos seios após o nascimento da pequenina em julho.

"Me sinto bem, mas às vezes não me sinto assim, sabe? Sua pele fica toda esticada… Acabei de refazer meus seios", explicou ela, que ainda brincou: , "Minha filha me fod**". Cardi também falou sobre a correria de sua agenda intensa de shows.

"Eu sinto essa culpa de mãe, sabe? Ela está aqui, mas isso me deixa triste às vezes, porque é tipo, ‘Ai meu Deus, todas essas viagens’. Eu sei que o horário do seu sono está ficando um pouquinho bagunçado", explicou a rapper.

"Está ficando mais difícil porque ela me conhece. Ela me reconhece mais agora, e assim, você apenas consegue dizer que ela quer que eu esteja lá. Às vezes, quando ela me vê saindo, ela olha pra cima e é tipo ‘Mulher, onde você tá indo?'".

Reprodução Cardi B durante premiação da Billboard

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/cardi-b-revela-ter-reconstruido-seios-apos-nascimento-da-filha-me-f.html