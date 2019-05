DA REVISTA MONET



A atriz Charlize Theron revelou ter ido parar no hospital por cinco dias de tanto rir enquanto assistia o filme ‘Borat’ (2006). Hoje aos 43 anos, a artista expôs o ocorrido enquanto participava do programa do apresentador Seth Meyers - assista ao vídeo com a declaração no final do post.

De acordo com a celebridade, ela estava com um problema no pescoço quando foi assistir ao filme estrelado pelo comediante Sacha Baron Cohen. Por conta de um surto de risos durante a sessão, a situação piorou e ela precisou de uma ambulância para ser retirada do cinema e acabou passando cinco dias internada.

“Eu já estava com o pescoço machucado, mas no meio do filme eu ri tanto que o meu pescoço travou”, contou. “Foi preciso uma ambulância para me levar para um hospital e eu fiquei por lá por cinco dias”, relatou. “Eu nem acabei o filme! Na verdade eu nunca terminei o filme”, contou a atriz.

No momento, Theron está trabalhando na divulgação da comédia ‘Casal Improvável’ (2019), estrelada por ela e pelo ator Seth Rogen. O filme está marcado para chegar aos cinemas brasileiros no dia 9 de maio de 2019. Assista às declarações de Theron sobre a experiência dela com ‘Borat’ (2006) no programa de Seth Meyers.

Reprodução O personagem Borat do ator Sacha Baron Cohen com sua clássica sunga verde

