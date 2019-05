DA CARAS



Nesta sexta-feira, 3, Christina Rocha celebrou um momento marcante de sua carreira profissional! A icônica apresentadora do Casos de Família, atração vespertina do SBT, comemorou o marco de dez anos à frente do programa que carrega o rótulo de um dos maiores sucessos de audiência da emissora de Silvio Santos.

Ao dissertar sobre o programa, a jornalista revelou que tem um fator que a incomoda bastante. Muitas pessoas usam das redes sociais para relacionar os acontecimentos da atração com armações feitas pela produção a fim de alcançar uma maior audiência, porém, Christina disse que não se sujeitaria a este tipo de situação.

"São casos reais. Eu não mentiria sobre isso. Me irrita profundamente falarem que é armação. Se fosse mentira eu não daria a cara a tapa. Sou super ética. Se eu falo que são reais, parece que eu é que sou mentirosa. Sou uma jornalista, eu tenho um nome a zelar e sempre agi corretamente", pontuou a loira.

Em tons nostálgicos Rocha relembrou uma situação bem complicada que viveu no comando do programa. Após ver seu programa ser detonado por uma participante, que usou das redes sociais para afirmar que tudo era armado antes de ir ao ar, a apresentadora foi pega de surpresa ao saber que a participante só reagiu daquela forma porque estava sendo ameaçada por alguém que citou durante as gravações.

Por fim, ela também atribuiu o sucesso do Casos de Família ao chefe Silvio Santos! Segundo a estrela, o incentivo que ele oferece aos trabalhadores que lá se encontram é algo surreal e, consequentemente, faz com que se tenha uma vontade maior de atingir cenários expressivos na televisão.

"Ele é o que mais torce. Ele adora. Tenho muito que agradecer ao Silvio", finaliza ela.

