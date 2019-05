DA QUEM



O namorado de Hayden Panettiere, Brian Hickerson, foi preso na quinta-feira (2) depois de supostamente entrar em um violento confronto com a atriz. Um porta-voz da polícia disse ao E! News que Hickerson, de 30 anos, foi detido em uma residência em Los Angeles e fichado por suspeita de violência doméstica.

Hickerson foi preso por volta das 2h25 da manhã e passou a noite atrás das grades antes de pagar uma fiança de 50 mil dólares na tarde seguinte. A polícia não identificou Panettiere ou qualquer outra pessoa como vítima.

Fontes do TMZ próximos à situação disseram que Hickerson e Panettiere, 29 anos, tinham saído para beber em Hollywood na noite de quarta-feira (1) e depois voltaram para casa, quando tiveram uma discussão que se tornou física. A polícia foi chamada e conversou com o casal, prendendo Hickerson em seguida.

As fontes disseram ao TMZ que notaram vermelhidão e marcas no corpo da atriz do seriado Nashville.

Em agosto passado, Panettiere e o boxeador Wladimir Klitschko se separaram depois de nove anos juntos. Os dois são pais de Kaya, de 4 anos, que teria ficado com a guarda do pai.

Reprodução A atriz Hayden Panettiere

Fonte: https://revistaquem.globo.com/QUEM-News/noticia/2019/05/namorado-de-hayden-panettiere-e-preso-apos-confronto-violento-com-atriz.html