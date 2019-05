A foto foi publicada em seu perfil no Instagram

Revista GQ



Fã de uma boa viagem, a atriz Isabella Santoni fez o que muitos brasileiros fariam em escapada ao México: posou em frente às pirâmides de Teotihuacan, na Cidade do México, marco histórico da cultura pré-colombiana.

Na foto publicada em seu perfil no Instagram na noite deste sábado (4), a atriz brinca em frente ao monumento e, claro, chama atenção por sua beleza. Um aspecto particular da foto, inclusive, arrancou elogios de suas seguidoras. "Desapego do sutiã, amo", escreveu uma fã.

"Dia intenso por aqui hoje! Começamos nas pirâmides, fomos no santuário de nossa senhora de Guadalupe e acabei parando num jogo de futebol. Por que viajar é tão bom?", escreveu na publicação.

A foto foi tirada por Fred, do canal Desimpedidos.