DO G1



A saga de super-heróis "Vingadores: Ultimato" continua atingindo marcas sem precedentes de bilheteria pelo mundo.

O último filme da saga dos Vingadores é agora o segundo maior filme da história em arrecadação, com US$ 2,188 bilhões (US$ 619 milhões em bilheterias na América do Norte e US$ 1,56 bilhão no restante do mundo).

Com o resultado, está atrás apenas de "Avatar" (U$ 2,7 bilhões) e ultrapassou "Titanic" (US$ 2,1 bilhões), "Star Wars: O Despertar da Força" (2,06 bilhões) e "Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros" (US$ 1,671).

O longa da Marvel se tornou o filme que mais rapidamente arrecadou US$ 2 bilhões globalmente: apenas 11 dias. O recorde anterior era de "Avatar", que levou 47 dias para atingir a marca.

O filme de três horas é o capítulo final de uma história contada em 22 filmes da Marvel desde 2007. Estão no desfecho os personagens populares dos quadrinhos da editora como o Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), o Hulk (Mark Ruffalo) e o Thor (Chris Hemsworth) em uma batalha contra o supervilão Thanos (Josh Brolin).

Outros filmes

Enquanto "Vingadores: Ultimato" continua sendo a escolha óbvia entre espectadores, uma série de corajosos estúdios lançaram novos filmes.

"The Intruder", um thriller psicológico da Sony e Screen Gems, se saiu melhor entre os novatos. O filme estreou em segundo lugar, com US$ 11 milhões nos cinemas norte-americanos.

É um início sólido, uma vez que o estúdio desembolsou US$ 8 milhões para produzir o filme, que mostra um casal que recentemente comprou sua casa dos sonhos, mas depois percebeu que o vendedor fica assustadoramente interferindo em suas vidas.

"Casal Improvável", da Lionsgate, uma comédia romântica com Seth Rogen e Charlize Theron, conquistou o terceiro lugar, com mornos US$ 10 milhões. Jonathan Levine dirige o filme sobre um jornalista (Rogen) que tenta conquistar sua ex-babá que virou política (Theron) e que concorre à presidência.

"UglyDolls" ficou em quarto lugar, bem abaixo das expectativas, com US$ 8,5 milhões arrecadados. O elenco inclui vozes como Kelly Clarkson, Nick Jonas e Pitbull, que gravaram músicas novas para o filme.

Enquanto isso, "Capitã Marvel", da Disney, ganhou um novo impulso com "Vingadores: Ultimato" e ficou em quinto lugar, com US$ 4,3 milhões, durante seu nono fim de semana em cartaz. O filme, que traz Brie Larson como a super-heroína, já arrecadou US$ 420 milhões na América do Norte.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/cinema/noticia/2019/05/06/vingadores-ultimato-vira-2a-maior-bilheteria-da-historia-em-11-dias.ghtml