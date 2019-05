DO G1



Diana Ross fez um desabafo em seu Twitter e disse que se sentiu violada durante passagem pelo Aeroporto Internacional de New Orleans. A cantora havia feito um show na cidade americana e, ao embarcar no local, relatou o processo de triagem feito por um membro da equipe da Administração de Segurança do Transporte (TSA).

“Se por um lado, fui tratada como uma rainha em New Orleans, no aeroporto eu fui tratada como uma porcaria”.

“Deixe-me deixar claro que não foi o pessoal da Delta, mas da TSA. Foi excessivo! Me fez chorar! Não foi o que foi feito, mas como foi feito. Esouo me sentindo violada. – ainda sinto suas mãos entre minhas pernas, frente e verso (dizendo para mim que era seu trabalho)”, escreveu Diana no Twitter.

“Realmente um misto de emoções. Eu sempre gosto de ver o lado bom das coisas, mas não estou me sentindo bem agora”.

Segundo a revista People, a TSA informou que viu as cenas do incidente nas câmeras de segurança e aparentemente os agentes envolvidos “seguiram corretamente os protocolos de segurança”.

“A TSA está ciente das preocupações apresentadas por Diana Ross sobre sua experiência de triagem no Aeroporto Internacional Louis Armstrong Nova Orleans esta manhã. A análise inicial indica que os oficiais envolvidos com a triagem da Sra. Ross seguiram corretamente todos os protocolos, no entanto, a liderança da TSA vai seguir com as investigações sobre o assunto. Encorajamos a Sra. Ross a entrar em contato com a TSA para que possamos trabalhar diretamente com ela para resolver suas preocupações", informou a empresa.

pouco depois, Diana Ross compartilhou imagens de seu show em new Orleans e disse que já estava se sentindo melhor com a situação. "Me sentindo melhor. Isso durou um minuto", escreveu a cantora.

Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2019/05/06/diana-ross-diz-que-se-sentiu-violada-em-aeroporto-me-fez-chorar.ghtml