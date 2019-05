DA QUEM



Um dos eventos mais esperados do ano, o Costume Institute Gala, o famoso MET Gala, aconteceu na noite desta segunda-feira (6) no Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e um time de estrelaspassou pelo tapete, que foi rosa em 2019.

Com Lady Gaga, Serena Williams e Harry Styles co-apresentando o chamado Oscar da Moda ao lado de Anna Wintour, o baile tem um lista de convidados poderosa e, na edição deste ano compareceram nomes como Jennifer Lopez, Katy Perry, Jared Leto, Priyanka Chopra e Nick Jonas, Lupita Nyong’o, entre muitos outros - Kim Kardashian e Cardi B, por exemplo, são assíduas na festa.

Entre os destaques, Gaga trocou de look três vezes em cinco minutos no tapete, Katy Perry apareceu de lustre, Jared Leto levou na mão a própria cabeça e Zendaya apostou nos contos de fada e surgiu como Cinderela.

Este ano o baile, criado por Eleanor Lambert em 1948 com o objetivo de incentivar que os milionários de Nova York fizessem doações populdas ao museu, tem como tema um ensaio de 1964 da escritora e ativista Susan Sontag, "‘Camp: Notes On Fashion". No trabalho, ela define o "camp" como o "o amor pelo não-natural: do artifício e do exagero" e até hoje entende-se o camp assim, podendo ser também significar algo de muito mau gosto e brega - só o tema já dava um indício das extravagâncias do red carpet.

E foi exatamente isso que aconteceu. Com apostas bem ousadas e curiosas, muitos dos looks dos famosos viraram memes instantâneos na web.

O evento conta ainda, todo ano, com um time de peso de designers, que, normalmente, levam um famoso vestido com sua grife. Este ano, Alessando Michele (da Gucci, e também co-apresentador), Donatella Versace, Miuccia Prada, Tom Ford, Pierpaolo Piccioli e Clare Waight Keller, entre outros, são presenças confirmadas na festa, que tem coquetel, jantar e shows - especula-se que além de Gaga e Styles, a banda k-pop BTS, que está nos Estados Unidos, tamém se apresente. O MET Gala conta ainda, todo ano, com uma exposição de moda liga ao tema do baile. Dessa vez, a mostra vai abordar o camp com 200 objetos, inclusive peças de alta-costura de nomes como John Galiano e Alexander McQueen, da corte francesa em Versalhes no século 17 até hoje.

